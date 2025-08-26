Kulu the Pangolin (KULU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.47%

Kulu the Pangolin (KULU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KULU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KULUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KULU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kulu the Pangolin (KULU) מידע שוק

שווי שוק $ 18.87K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.87K אספקת מחזור 930.30M אספקה כוללת 930,296,362.97508

שווי השוק הנוכחי של Kulu the Pangolin הוא $ 18.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KULU הוא 930.30M, עם היצע כולל של 930296362.97508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.87K.