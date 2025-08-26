עוד על KULU

Kulu the Pangolin סֵמֶל

Kulu the Pangolin מחיר (KULU)

לא רשום

1 KULU ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
Kulu the Pangolin (KULU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:47:38 (UTC+8)

Kulu the Pangolin (KULU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.47%

+4.47%

Kulu the Pangolin (KULU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KULU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KULUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KULU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kulu the Pangolin (KULU) מידע שוק

$ 18.87K
$ 18.87K$ 18.87K

--
----

$ 18.87K
$ 18.87K$ 18.87K

930.30M
930.30M 930.30M

930,296,362.97508
930,296,362.97508 930,296,362.97508

שווי השוק הנוכחי של Kulu the Pangolin הוא $ 18.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KULU הוא 930.30M, עם היצע כולל של 930296362.97508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.87K.

Kulu the Pangolin (KULU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kulu the Pangolinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKulu the Pangolin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKulu the Pangolin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kulu the Pangolinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-20.93%
60 ימים$ 0-20.61%
90 ימים$ 0--

מה זהKulu the Pangolin (KULU)

Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.

Kulu the Pangolin (KULU) משאב

האתר הרשמי

Kulu the Pangolinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kulu the Pangolin (KULU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kulu the Pangolin (KULU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kulu the Pangolin.

KULU למטבעות מקומיים

Kulu the Pangolin (KULU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kulu the Pangolin (KULU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KULU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kulu the Pangolin (KULU)

כמה שווה Kulu the Pangolin (KULU) היום?
החי KULUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KULU ל USD?
המחיר הנוכחי של KULU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kulu the Pangolin?
שווי השוק של KULU הוא $ 18.87K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KULU?
ההיצע במחזור של KULU הוא 930.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KULU?
‏‏KULU השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KULU?
KULU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KULU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KULU הוא -- USD.
האם KULU יעלה השנה?
KULU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KULU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:47:38 (UTC+8)

