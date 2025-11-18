Krypto Cock מחיר היום

מחיר Krypto Cock (COCK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00015037, עם שינוי של 3.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COCK ל USD הוא $ 0.00015037 לכל COCK.

Krypto Cock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 150,533, עם היצע במחזור של 1.00B COCK. ב‑24 השעות האחרונות, COCK סחר בין $ 0.00014319 (נמוך) ל $ 0.00015657 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00033393, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00014319.

ביצועים לטווח קצר, COCK נע ב +0.38% בשעה האחרונה ו -18.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Krypto Cock (COCK) מידע שוק

שווי שוק $ 150.53K$ 150.53K $ 150.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 150.53K$ 150.53K $ 150.53K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Krypto Cock הוא $ 150.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COCK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.53K.