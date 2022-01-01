Kroak on Kaspa (KROAK) טוקנומיקה

Kroak on Kaspa (KROAK) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Kroak on Kaspa (KROAK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Kroak on Kaspa (KROAK) מידע

$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.

אתר רשמי:
https://www.kroakonkaspa.com/

Kroak on Kaspa (KROAK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kroak on Kaspa (KROAK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 427.70K
ההיצע הכולל:
$ 690.00M
אספקה במחזור:
$ 690.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 427.70K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00371105
שפל כל הזמנים:
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00061986
Kroak on Kaspa (KROAK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Kroak on Kaspa (KROAK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של KROAK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות KROAKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את KROAKטוקניומיקה, חקרו אתKROAKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

KROAK חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן KROAK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KROAK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.