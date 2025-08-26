עוד על KROAK

Kroak on Kaspa סֵמֶל

Kroak on Kaspa מחיר (KROAK)

לא רשום

1 KROAK ל USDמחיר חי:

$0.00057687
$0.00057687$0.00057687
0.00%1D
mexc
USD
Kroak on Kaspa (KROAK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:05:05 (UTC+8)

Kroak on Kaspa (KROAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00371105
$ 0.00371105$ 0.00371105

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-0.04%

-6.26%

-6.26%

Kroak on Kaspa (KROAK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KROAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KROAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00371105, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KROAK השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kroak on Kaspa (KROAK) מידע שוק

$ 397.71K
$ 397.71K$ 397.71K

--
----

$ 397.71K
$ 397.71K$ 397.71K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kroak on Kaspa הוא $ 397.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KROAK הוא 690.00M, עם היצע כולל של 690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 397.71K.

Kroak on Kaspa (KROAK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kroak on Kaspaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKroak on Kaspa ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKroak on Kaspa ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kroak on Kaspaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.04%
30 ימים$ 0-7.02%
60 ימים$ 0-35.01%
90 ימים$ 0--

מה זהKroak on Kaspa (KROAK)

$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.

Kroak on Kaspa (KROAK) משאב

האתר הרשמי

Kroak on Kaspaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kroak on Kaspa (KROAK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kroak on Kaspa (KROAK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kroak on Kaspa.

בדוק את Kroak on Kaspa תחזית המחיר עכשיו‏!

KROAK למטבעות מקומיים

Kroak on Kaspa (KROAK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kroak on Kaspa (KROAK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KROAK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kroak on Kaspa (KROAK)

כמה שווה Kroak on Kaspa (KROAK) היום?
החי KROAKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KROAK ל USD?
המחיר הנוכחי של KROAK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kroak on Kaspa?
שווי השוק של KROAK הוא $ 397.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KROAK?
ההיצע במחזור של KROAK הוא 690.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KROAK?
‏‏KROAK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00371105 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KROAK?
KROAK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KROAK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KROAK הוא -- USD.
האם KROAK יעלה השנה?
KROAK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KROAK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:05:05 (UTC+8)

כתב ויתור

