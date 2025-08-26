Krasnalcoin (KC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.60% שינוי מחיר (1D) -6.21% שינוי מחיר (7D) -18.19% שינוי מחיר (7D) -18.19%

Krasnalcoin (KC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KC השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -6.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Krasnalcoin (KC) מידע שוק

שווי שוק $ 123.40K$ 123.40K $ 123.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 123.40K$ 123.40K $ 123.40K אספקת מחזור 978.51M 978.51M 978.51M אספקה כוללת 978,505,559.071872 978,505,559.071872 978,505,559.071872

שווי השוק הנוכחי של Krasnalcoin הוא $ 123.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KC הוא 978.51M, עם היצע כולל של 978505559.071872. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.40K.