Kraken Wrapped BTC מחיר היום

מחיר Kraken Wrapped BTC (KBTC) בזמן אמת היום הוא $ 90,094, עם שינוי של 5.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KBTC ל USD הוא $ 90,094 לכל KBTC.

Kraken Wrapped BTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 166,335,457, עם היצע במחזור של 1.85K KBTC. ב‑24 השעות האחרונות, KBTC סחר בין $ 89,222 (נמוך) ל $ 95,947 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 126,108, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 72,684.

ביצועים לטווח קצר, KBTC נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו -14.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kraken Wrapped BTC (KBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 166.34M$ 166.34M $ 166.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 166.34M$ 166.34M $ 166.34M אספקת מחזור 1.85K 1.85K 1.85K אספקה כוללת 1,850.0 1,850.0 1,850.0

שווי השוק הנוכחי של Kraken Wrapped BTC הוא $ 166.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KBTC הוא 1.85K, עם היצע כולל של 1850.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.34M.