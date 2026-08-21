KOTAI מחיר היום

מחיר KOTAI (KTI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KTI ל USD הוא $ 0 לכל KTI.

KOTAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,033,716, עם היצע במחזור של 425.33B KTI. ב‑24 השעות האחרונות, KTI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KTI נע ב -1.40% בשעה האחרונה ו -4.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KOTAI (KTI) מידע שוק

שווי שוק $ 18.03M$ 18.03M $ 18.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.20M$ 21.20M $ 21.20M אספקת מחזור 425.33B 425.33B 425.33B אספקה כוללת 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KOTAI הוא $ 18.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KTI הוא 425.33B, עם היצע כולל של 500000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.20M.