Koro Go מחיר (KORO)
+10.43%
+26.44%
+222.39%
+222.39%
Koro Go (KORO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KORO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00323435, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KORO השתנה ב +10.43% במהלך השעה האחרונה, +26.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+222.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Koro Go הוא $ 27.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KORO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.30K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Koro Goל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKoro Go ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKoro Go ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Koro Goל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+26.44%
|30 ימים
|$ 0
|+251.11%
|60 ימים
|$ 0
|-41.19%
|90 ימים
|$ 0
|--
KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
