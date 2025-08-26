Koro Go (KORO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00323435$ 0.00323435 $ 0.00323435 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +10.43% שינוי מחיר (1D) +26.44% שינוי מחיר (7D) +222.39% שינוי מחיר (7D) +222.39%

Koro Go (KORO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KORO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00323435, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KORO השתנה ב +10.43% במהלך השעה האחרונה, +26.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+222.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Koro Go (KORO) מידע שוק

שווי שוק $ 27.30K$ 27.30K $ 27.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.30K$ 27.30K $ 27.30K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Koro Go הוא $ 27.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KORO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.30K.