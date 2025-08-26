Kontos (KOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00126081 גבוה 24 שעות $ 0.00141172 שיא כל הזמנים $ 1.025 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00111339 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -8.28% שינוי מחיר (7D) -6.72%

Kontos (KOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126904. במהלך 24 השעות האחרונות, KOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00126081 לבין שיא של $ 0.00141172, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.025, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00111339.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOS השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -8.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kontos (KOS) מידע שוק

שווי שוק $ 241.04K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.27M אספקת מחזור 189.92M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kontos הוא $ 241.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOS הוא 189.92M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.