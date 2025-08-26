KONG SUI (KONG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

KONG SUI (KONG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KONG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KONGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KONG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KONG SUI (KONG) מידע שוק

שווי שוק $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K אספקת מחזור 8.63B 8.63B 8.63B אספקה כוללת 9,550,000,000.0 9,550,000,000.0 9,550,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KONG SUI הוא $ 17.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KONG הוא 8.63B, עם היצע כולל של 9550000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.06K.