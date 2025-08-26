Konan of Kaspa (KONAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +0.35% שינוי מחיר (7D) +0.35%

Konan of Kaspa (KONAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KONAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KONANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KONAN השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Konan of Kaspa (KONAN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M אספקת מחזור 287.00B 287.00B 287.00B אספקה כוללת 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Konan of Kaspa הוא $ 1.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KONAN הוא 287.00B, עם היצע כולל של 287000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31M.