Kommunity Take Over (KTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00002077$ 0.00002077 $ 0.00002077 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000503$ 0.00000503 $ 0.00000503 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.26% שינוי מחיר (7D) +8.26%

Kommunity Take Over (KTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000632. במהלך 24 השעות האחרונות, KTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00002077, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000503.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KTO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kommunity Take Over (KTO) מידע שוק

שווי שוק $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K אספקת מחזור 997.98M 997.98M 997.98M אספקה כוללת 997,982,674.139071 997,982,674.139071 997,982,674.139071

שווי השוק הנוכחי של Kommunity Take Over הוא $ 6.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KTO הוא 997.98M, עם היצע כולל של 997982674.139071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.30K.