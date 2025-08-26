עוד על KTO

Kommunity Take Over סֵמֶל

Kommunity Take Over מחיר (KTO)

לא רשום

1 KTO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Kommunity Take Over (KTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:39:45 (UTC+8)

Kommunity Take Over (KTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002077
$ 0.00002077$ 0.00002077

$ 0.00000503
$ 0.00000503$ 0.00000503

--

--

+8.26%

+8.26%

Kommunity Take Over (KTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000632. במהלך 24 השעות האחרונות, KTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00002077, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000503.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KTO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kommunity Take Over (KTO) מידע שוק

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

--
----

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

997.98M
997.98M 997.98M

997,982,674.139071
997,982,674.139071 997,982,674.139071

שווי השוק הנוכחי של Kommunity Take Over הוא $ 6.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KTO הוא 997.98M, עם היצע כולל של 997982674.139071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.30K.

Kommunity Take Over (KTO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kommunity Take Overל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKommunity Take Over ל USDהיה . $ +0.0000003196.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKommunity Take Over ל USDהיה $ -0.0000010228.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kommunity Take Overל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000003196+5.06%
60 ימים$ -0.0000010228-16.18%
90 ימים$ 0--

מה זהKommunity Take Over (KTO)

The dev left. We stayed. $KTO lives.

Kommunity Take Overתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kommunity Take Over (KTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kommunity Take Over (KTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kommunity Take Over.

בדוק את Kommunity Take Over תחזית המחיר עכשיו‏!

KTO למטבעות מקומיים

Kommunity Take Over (KTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kommunity Take Over (KTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kommunity Take Over (KTO)

כמה שווה Kommunity Take Over (KTO) היום?
החי KTOהמחיר ב USD הוא 0.00000632 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KTO ל USD?
המחיר הנוכחי של KTO ל USD הוא $ 0.00000632. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kommunity Take Over?
שווי השוק של KTO הוא $ 6.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KTO?
ההיצע במחזור של KTO הוא 997.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KTO?
‏‏KTO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00002077 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KTO?
KTO ‏‏רשם מחירATL של 0.00000503 USD.
מהו נפח המסחר של KTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KTO הוא -- USD.
האם KTO יעלה השנה?
KTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:39:45 (UTC+8)

