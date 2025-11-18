Kome Chan מחיר היום

מחיר Kome Chan (KOME) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000696, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KOME ל USD הוא $ 0.00000696 לכל KOME.

Kome Chan כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,964.66, עם היצע במחזור של 1.00B KOME. ב‑24 השעות האחרונות, KOME סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01605948, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000672.

ביצועים לטווח קצר, KOME נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kome Chan (KOME) מידע שוק

שווי שוק $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

