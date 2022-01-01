Kolwaii by Virtuals (VIBES) טוקנומיקה
Kolwaii by Virtuals (VIBES) מידע
Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols.
She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing.
On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.
Kolwaii by Virtuals (VIBES) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kolwaii by Virtuals (VIBES), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Kolwaii by Virtuals (VIBES) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Kolwaii by Virtuals (VIBES) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של VIBES אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות VIBESהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את VIBESטוקניומיקה, חקרו אתVIBESהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
VIBES חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן VIBES עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VIBES משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
