Kolwaii by Virtuals (VIBES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02029524 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.64% שינוי מחיר (1D) -6.57% שינוי מחיר (7D) -13.76%

Kolwaii by Virtuals (VIBES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIBES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIBESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02029524, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIBES השתנה ב -2.64% במהלך השעה האחרונה, -6.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kolwaii by Virtuals (VIBES) מידע שוק

שווי שוק $ 547.71K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 547.71K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kolwaii by Virtuals הוא $ 547.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIBES הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 547.71K.