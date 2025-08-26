עוד על $KOKU

Koku The Shikoku סֵמֶל

Koku The Shikoku מחיר ($KOKU)

לא רשום

$0.00021836
+7.10%1D
Koku The Shikoku ($KOKU) טבלת מחירים חיה
Koku The Shikoku ($KOKU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.0114239
-0.41%

+7.25%

+76.24%

+76.24%

Koku The Shikoku ($KOKU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $KOKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $KOKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0114239, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $KOKU השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, +7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+76.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Koku The Shikoku ($KOKU) מידע שוק

$ 218.36K
--
1.00B
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Koku The Shikoku הוא $ 218.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $KOKU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.36K.

Koku The Shikoku ($KOKU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Koku The Shikokuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKoku The Shikoku ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKoku The Shikoku ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Koku The Shikokuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+7.25%
30 ימים$ 0+64.07%
60 ימים$ 0+47.38%
90 ימים$ 0--

מה זהKoku The Shikoku ($KOKU)

Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Koku The Shikoku ($KOKU) משאב

האתר הרשמי

Koku The Shikokuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Koku The Shikoku ($KOKU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Koku The Shikoku ($KOKU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Koku The Shikoku.

בדוק את Koku The Shikoku תחזית המחיר עכשיו‏!

$KOKU למטבעות מקומיים

Koku The Shikoku ($KOKU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Koku The Shikoku ($KOKU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $KOKU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Koku The Shikoku ($KOKU)

כמה שווה Koku The Shikoku ($KOKU) היום?
החי $KOKUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $KOKU ל USD?
המחיר הנוכחי של $KOKU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Koku The Shikoku?
שווי השוק של $KOKU הוא $ 218.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $KOKU?
ההיצע במחזור של $KOKU הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $KOKU?
‏‏$KOKU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0114239 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $KOKU?
$KOKU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $KOKU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $KOKU הוא -- USD.
האם $KOKU יעלה השנה?
$KOKU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $KOKU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
