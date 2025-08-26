Koku The Shikoku ($KOKU) מידע על מחיר (USD)

Koku The Shikoku ($KOKU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $KOKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $KOKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0114239, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $KOKU השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, +7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+76.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Koku The Shikoku ($KOKU) מידע שוק

שווי שוק $ 218.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 218.36K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

