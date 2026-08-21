Kokopi Koalas מחיר היום

מחיר Kokopi Koalas (KOKOP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 60.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KOKOP ל USD הוא $ 0 לכל KOKOP.

Kokopi Koalas כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 186,588, עם היצע במחזור של 975.00M KOKOP. ב‑24 השעות האחרונות, KOKOP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00438245, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KOKOP נע ב +1.72% בשעה האחרונה ו +93.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.54K.

Kokopi Koalas (KOKOP) מידע שוק

שווי שוק $ 186.59K$ 186.59K $ 186.59K נפח (24 שעות) $ 4.54K$ 4.54K $ 4.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 191.37K$ 191.37K $ 191.37K אספקת מחזור 975.00M 975.00M 975.00M אספקה כוללת 999,997,624.199656 999,997,624.199656 999,997,624.199656

שווי השוק הנוכחי של Kokopi Koalas הוא $ 186.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.54K. ההיצע במחזור של KOKOP הוא 975.00M, עם היצע כולל של 999997624.199656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 191.37K.