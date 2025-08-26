עוד על KOGIN

Kogin by Virtuals סֵמֶל

Kogin by Virtuals מחיר (KOGIN)

לא רשום

1 KOGIN ל USDמחיר חי:

--
----
-9.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Kogin by Virtuals (KOGIN) טבלת מחירים חיה
Kogin by Virtuals (KOGIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121356
$ 0.00121356$ 0.00121356

$ 0
$ 0$ 0

-1.43%

-9.73%

+7.76%

+7.76%

Kogin by Virtuals (KOGIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KOGIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOGINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00121356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOGIN השתנה ב -1.43% במהלך השעה האחרונה, -9.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kogin by Virtuals (KOGIN) מידע שוק

$ 66.53K
$ 66.53K$ 66.53K

--
----

$ 66.53K
$ 66.53K$ 66.53K

902.21M
902.21M 902.21M

902,212,519.8169675
902,212,519.8169675 902,212,519.8169675

שווי השוק הנוכחי של Kogin by Virtuals הוא $ 66.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOGIN הוא 902.21M, עם היצע כולל של 902212519.8169675. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.53K.

Kogin by Virtuals (KOGIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kogin by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKogin by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKogin by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kogin by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.73%
30 ימים$ 0-10.91%
60 ימים$ 0-20.56%
90 ימים$ 0--

מה זהKogin by Virtuals (KOGIN)

Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold.

Kogin by Virtuals (KOGIN) משאב

האתר הרשמי

Kogin by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kogin by Virtuals (KOGIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kogin by Virtuals (KOGIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kogin by Virtuals.

בדוק את Kogin by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

KOGIN למטבעות מקומיים

Kogin by Virtuals (KOGIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kogin by Virtuals (KOGIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KOGIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kogin by Virtuals (KOGIN)

כמה שווה Kogin by Virtuals (KOGIN) היום?
החי KOGINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KOGIN ל USD?
המחיר הנוכחי של KOGIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kogin by Virtuals?
שווי השוק של KOGIN הוא $ 66.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KOGIN?
ההיצע במחזור של KOGIN הוא 902.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KOGIN?
‏‏KOGIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00121356 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KOGIN?
KOGIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KOGIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KOGIN הוא -- USD.
האם KOGIN יעלה השנה?
KOGIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KOGIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
