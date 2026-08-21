Kodiak Finance מחיר היום

מחיר Kodiak Finance (KDK) בזמן אמת היום הוא $ 0.113854, עם שינוי של 0.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KDK ל USD הוא $ 0.113854 לכל KDK.

Kodiak Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,679,340, עם היצע במחזור של 14.75M KDK. ב‑24 השעות האחרונות, KDK סחר בין $ 0.110883 (נמוך) ל $ 0.114151 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.45994, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.107932.

ביצועים לטווח קצר, KDK נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו +5.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 65.37K.

Kodiak Finance (KDK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M נפח (24 שעות) $ 65.37K$ 65.37K $ 65.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.39M$ 11.39M $ 11.39M אספקת מחזור 14.75M 14.75M 14.75M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kodiak Finance הוא $ 1.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.37K. ההיצע במחזור של KDK הוא 14.75M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.39M.