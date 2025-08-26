עוד על KOCHI

Kochi Inu סֵמֶל

Kochi Inu מחיר (KOCHI)

לא רשום

1 KOCHI ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
Kochi Inu (KOCHI) טבלת מחירים חיה
Kochi Inu (KOCHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.97%

+13.97%

Kochi Inu (KOCHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KOCHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOCHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOCHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kochi Inu (KOCHI) מידע שוק

$ 13.68K
$ 13.68K$ 13.68K

--
----

$ 13.68K
$ 13.68K$ 13.68K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kochi Inu הוא $ 13.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOCHI הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.68K.

Kochi Inu (KOCHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kochi Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKochi Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKochi Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kochi Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-5.86%
60 ימים$ 0-75.03%
90 ימים$ 0--

מה זהKochi Inu (KOCHI)

I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan’s six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam.

Kochi Inu (KOCHI) משאב

Kochi Inuתחזית מחיר (USD)

KOCHI למטבעות מקומיים

Kochi Inu (KOCHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kochi Inu (KOCHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KOCHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kochi Inu (KOCHI)

כמה שווה Kochi Inu (KOCHI) היום?
החי KOCHIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KOCHI ל USD?
המחיר הנוכחי של KOCHI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kochi Inu?
שווי השוק של KOCHI הוא $ 13.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KOCHI?
ההיצע במחזור של KOCHI הוא 1.00T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KOCHI?
‏‏KOCHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KOCHI?
KOCHI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KOCHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KOCHI הוא -- USD.
האם KOCHI יעלה השנה?
KOCHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KOCHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Kochi Inu (KOCHI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.