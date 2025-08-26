KOBA (KOBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.15% שינוי מחיר (1D) -0.07% שינוי מחיר (7D) +17.78% שינוי מחיר (7D) +17.78%

KOBA (KOBA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KOBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOBA השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KOBA (KOBA) מידע שוק

שווי שוק $ 89.94K$ 89.94K $ 89.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.94K$ 89.94K $ 89.94K אספקת מחזור 28.70B 28.70B 28.70B אספקה כוללת 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KOBA הוא $ 89.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOBA הוא 28.70B, עם היצע כולל של 28700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.94K.