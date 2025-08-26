עוד על KNUT

Knut From Zoo סֵמֶל

Knut From Zoo מחיר (KNUT)

1 KNUT ל USDמחיר חי:

+0.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Knut From Zoo (KNUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:57:55 (UTC+8)

Knut From Zoo (KNUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00366987
$ 0.00366987$ 0.00366987

-0.26%

+0.19%

-5.08%

-5.08%

Knut From Zoo (KNUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KNUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00366987, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNUT השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, +0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Knut From Zoo (KNUT) מידע שוק

983.97M
983.97M 983.97M

983,969,171.887053
983,969,171.887053 983,969,171.887053

שווי השוק הנוכחי של Knut From Zoo הוא $ 15.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNUT הוא 983.97M, עם היצע כולל של 983969171.887053. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.26K.

Knut From Zoo (KNUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Knut From Zooל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKnut From Zoo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKnut From Zoo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Knut From Zooל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.19%
30 ימים$ 0-15.44%
60 ימים$ 0-72.65%
90 ימים$ 0--

מה זהKnut From Zoo (KNUT)

Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian.

Knut From Zoo (KNUT) משאב

האתר הרשמי

Knut From Zooתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Knut From Zoo (KNUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Knut From Zoo (KNUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Knut From Zoo.

בדוק את Knut From Zoo תחזית המחיר עכשיו‏!

KNUT למטבעות מקומיים

Knut From Zoo (KNUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Knut From Zoo (KNUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KNUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Knut From Zoo (KNUT)

כמה שווה Knut From Zoo (KNUT) היום?
החי KNUTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KNUT ל USD?
המחיר הנוכחי של KNUT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Knut From Zoo?
שווי השוק של KNUT הוא $ 15.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KNUT?
ההיצע במחזור של KNUT הוא 983.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KNUT?
‏‏KNUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00366987 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KNUT?
KNUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KNUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KNUT הוא -- USD.
האם KNUT יעלה השנה?
KNUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KNUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:57:55 (UTC+8)

Knut From Zoo (KNUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.