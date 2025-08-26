עוד על KNOX

KNOX Dollar סֵמֶל

KNOX Dollar מחיר (KNOX)

לא רשום

1 KNOX ל USDמחיר חי:

$1.067
$1.067
0.00%1D
KNOX Dollar (KNOX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:18:35 (UTC+8)

KNOX Dollar (KNOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.067
$ 1.067
24 שעות נמוך
$ 1.067
$ 1.067
גבוה 24 שעות

$ 1.067
$ 1.067

$ 1.067
$ 1.067

$ 1.11
$ 1.11

$ 0.978369
$ 0.978369

-0.00%

+0.02%

-0.02%

-0.02%

KNOX Dollar (KNOX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.067. במהלך 24 השעות האחרונות, KNOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.067 לבין שיא של $ 1.067, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.978369.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNOX השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KNOX Dollar (KNOX) מידע שוק

$ 88.30K
$ 88.30K

--
--

$ 88.30K
$ 88.30K

82.72K
82.72K

82,721.74052335708
82,721.74052335708

שווי השוק הנוכחי של KNOX Dollar הוא $ 88.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNOX הוא 82.72K, עם היצע כולל של 82721.74052335708. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.30K.

KNOX Dollar (KNOX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KNOX Dollarל USDהיה $ +0.00023103.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKNOX Dollar ל USDהיה . $ +0.0001508738.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKNOX Dollar ל USDהיה $ +0.0117814939.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KNOX Dollarל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00023103+0.02%
30 ימים$ +0.0001508738+0.01%
60 ימים$ +0.0117814939+1.10%
90 ימים$ 0--

מה זהKNOX Dollar (KNOX)

KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

האתר הרשמי

KNOX Dollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KNOX Dollar (KNOX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KNOX Dollar (KNOX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KNOX Dollar.

KNOX למטבעות מקומיים

KNOX Dollar (KNOX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KNOX Dollar (KNOX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KNOX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KNOX Dollar (KNOX)

כמה שווה KNOX Dollar (KNOX) היום?
החי KNOXהמחיר ב USD הוא 1.067 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KNOX ל USD?
המחיר הנוכחי של KNOX ל USD הוא $ 1.067. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KNOX Dollar?
שווי השוק של KNOX הוא $ 88.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KNOX?
ההיצע במחזור של KNOX הוא 82.72K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KNOX?
‏‏KNOX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.11 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KNOX?
KNOX ‏‏רשם מחירATL של 0.978369 USD.
מהו נפח המסחר של KNOX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KNOX הוא -- USD.
האם KNOX יעלה השנה?
KNOX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KNOX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:18:35 (UTC+8)

KNOX Dollar (KNOX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.