KNOX Dollar (KNOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.067 גבוה 24 שעות $ 1.067 שיא כל הזמנים $ 1.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0.978369 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

KNOX Dollar (KNOX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.067. במהלך 24 השעות האחרונות, KNOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.067 לבין שיא של $ 1.067, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.978369.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNOX השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KNOX Dollar (KNOX) מידע שוק

שווי שוק $ 88.30K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.30K אספקת מחזור 82.72K אספקה כוללת 82,721.74052335708

שווי השוק הנוכחי של KNOX Dollar הוא $ 88.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNOX הוא 82.72K, עם היצע כולל של 82721.74052335708. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.30K.