Knit Finance (KFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00327374 $ 0.00327374 $ 0.00327374 24 שעות נמוך $ 0.00345734 $ 0.00345734 $ 0.00345734 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00327374$ 0.00327374 $ 0.00327374 גבוה 24 שעות $ 0.00345734$ 0.00345734 $ 0.00345734 שיא כל הזמנים $ 3.33$ 3.33 $ 3.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0018445$ 0.0018445 $ 0.0018445 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.86% שינוי מחיר (1D) +2.58% שינוי מחיר (7D) +5.76% שינוי מחיר (7D) +5.76%

Knit Finance (KFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00345442. במהלך 24 השעות האחרונות, KFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00327374 לבין שיא של $ 0.00345734, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0018445.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KFT השתנה ב +1.86% במהלך השעה האחרונה, +2.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Knit Finance (KFT) מידע שוק

שווי שוק $ 176.05K$ 176.05K $ 176.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 345.64K$ 345.64K $ 345.64K אספקת מחזור 50.93M 50.93M 50.93M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Knit Finance הוא $ 176.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KFT הוא 50.93M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 345.64K.