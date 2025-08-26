עוד על KFT

Knit Finance סֵמֶל

Knit Finance מחיר (KFT)

1 KFT ל USDמחיר חי:

$0.00345642
$0.00345642$0.00345642
+2.60%1D
Knit Finance (KFT) טבלת מחירים חיה
Knit Finance (KFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00327374
$ 0.00327374$ 0.00327374
24 שעות נמוך
$ 0.00345734
$ 0.00345734$ 0.00345734
גבוה 24 שעות

$ 0.00327374
$ 0.00327374$ 0.00327374

$ 0.00345734
$ 0.00345734$ 0.00345734

$ 3.33
$ 3.33$ 3.33

$ 0.0018445
$ 0.0018445$ 0.0018445

+1.86%

+2.58%

+5.76%

+5.76%

Knit Finance (KFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00345442. במהלך 24 השעות האחרונות, KFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00327374 לבין שיא של $ 0.00345734, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0018445.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KFT השתנה ב +1.86% במהלך השעה האחרונה, +2.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Knit Finance (KFT) מידע שוק

$ 176.05K
$ 176.05K$ 176.05K

--
----

$ 345.64K
$ 345.64K$ 345.64K

50.93M
50.93M 50.93M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Knit Finance הוא $ 176.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KFT הוא 50.93M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 345.64K.

Knit Finance (KFT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Knit Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKnit Finance ל USDהיה . $ +0.0000244728.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKnit Finance ל USDהיה $ +0.0009720927.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Knit Financeל USDהיה $ +0.000653315354502394.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.58%
30 ימים$ +0.0000244728+0.71%
60 ימים$ +0.0009720927+28.14%
90 ימים$ +0.000653315354502394+23.32%

מה זהKnit Finance (KFT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Knit Finance (KFT) משאב

האתר הרשמי

Knit Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Knit Finance (KFT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Knit Finance (KFT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Knit Finance.

בדוק את Knit Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

KFT למטבעות מקומיים

Knit Finance (KFT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Knit Finance (KFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Knit Finance (KFT)

כמה שווה Knit Finance (KFT) היום?
החי KFTהמחיר ב USD הוא 0.00345442 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KFT ל USD?
המחיר הנוכחי של KFT ל USD הוא $ 0.00345442. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Knit Finance?
שווי השוק של KFT הוא $ 176.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KFT?
ההיצע במחזור של KFT הוא 50.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KFT?
‏‏KFT השיג מחיר שיא (ATH) של 3.33 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KFT?
KFT ‏‏רשם מחירATL של 0.0018445 USD.
מהו נפח המסחר של KFT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KFT הוא -- USD.
האם KFT יעלה השנה?
KFT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KFT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
