kncler coin מחיר היום

מחיר kncler coin (KANCLER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 25.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KANCLER ל USD הוא $ 0 לכל KANCLER.

kncler coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 427,187, עם היצע במחזור של 700.00M KANCLER. ב‑24 השעות האחרונות, KANCLER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00105196 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00105355, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KANCLER נע ב +0.73% בשעה האחרונה ו +147.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 42.87K.

kncler coin (KANCLER) מידע שוק

שווי שוק $ 427.19K$ 427.19K $ 427.19K נפח (24 שעות) $ 42.87K$ 42.87K $ 42.87K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 610.27K$ 610.27K $ 610.27K אספקת מחזור 700.00M 700.00M 700.00M אספקה כוללת 999,999,843.746605 999,999,843.746605 999,999,843.746605

שווי השוק הנוכחי של kncler coin הוא $ 427.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.87K. ההיצע במחזור של KANCLER הוא 700.00M, עם היצע כולל של 999999843.746605. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 610.27K.