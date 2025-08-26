KleeKai (KLEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.83% שינוי מחיר (1D) -7.56% שינוי מחיר (7D) -3.25% שינוי מחיר (7D) -3.25%

KleeKai (KLEE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KLEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KLEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KLEE השתנה ב +1.83% במהלך השעה האחרונה, -7.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KleeKai (KLEE) מידע שוק

שווי שוק $ 465.03K$ 465.03K $ 465.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 465.03K$ 465.03K $ 465.03K אספקת מחזור 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T אספקה כוללת 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

שווי השוק הנוכחי של KleeKai הוא $ 465.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KLEE הוא 100,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 465.03K.