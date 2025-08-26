עוד על KDAI

Klaytn Dai סֵמֶל

Klaytn Dai מחיר (KDAI)

לא רשום

1 KDAI ל USDמחיר חי:

$0.085923
-4.20%1D
USD
Klaytn Dai (KDAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:51:11 (UTC+8)

Klaytn Dai (KDAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.083187
24 שעות נמוך
$ 0.090493
גבוה 24 שעות

$ 0.083187
$ 0.090493
$ 1.92
$ 0.078561
+0.22%

-4.36%

-5.24%

-5.24%

Klaytn Dai (KDAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.085826. במהלך 24 השעות האחרונות, KDAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.083187 לבין שיא של $ 0.090493, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KDAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.92, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.078561.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KDAI השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -4.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Klaytn Dai (KDAI) מידע שוק

$ 894.91K
--
$ 894.91K
10.38M
10,380,071.11282859
שווי השוק הנוכחי של Klaytn Dai הוא $ 894.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KDAI הוא 10.38M, עם היצע כולל של 10380071.11282859. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 894.91K.

Klaytn Dai (KDAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Klaytn Daiל USDהיה $ -0.00391827392966747.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKlaytn Dai ל USDהיה . $ -0.0143292943.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKlaytn Dai ל USDהיה $ -0.0176358612.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Klaytn Daiל USDהיה $ -0.00354333396756205.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00391827392966747-4.36%
30 ימים$ -0.0143292943-16.69%
60 ימים$ -0.0176358612-20.54%
90 ימים$ -0.00354333396756205-3.96%

מה זהKlaytn Dai (KDAI)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Klaytn Dai (KDAI) משאב

האתר הרשמי

Klaytn Daiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Klaytn Dai (KDAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Klaytn Dai (KDAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Klaytn Dai.

בדוק את Klaytn Dai תחזית המחיר עכשיו‏!

KDAI למטבעות מקומיים

Klaytn Dai (KDAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Klaytn Dai (KDAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KDAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Klaytn Dai (KDAI)

כמה שווה Klaytn Dai (KDAI) היום?
החי KDAIהמחיר ב USD הוא 0.085826 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KDAI ל USD?
המחיר הנוכחי של KDAI ל USD הוא $ 0.085826. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Klaytn Dai?
שווי השוק של KDAI הוא $ 894.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KDAI?
ההיצע במחזור של KDAI הוא 10.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KDAI?
‏‏KDAI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.92 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KDAI?
KDAI ‏‏רשם מחירATL של 0.078561 USD.
מהו נפח המסחר של KDAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KDAI הוא -- USD.
האם KDAI יעלה השנה?
KDAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KDAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Klaytn Dai (KDAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.