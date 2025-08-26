Klaytn Dai (KDAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.083187 $ 0.083187 $ 0.083187 24 שעות נמוך $ 0.090493 $ 0.090493 $ 0.090493 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.083187$ 0.083187 $ 0.083187 גבוה 24 שעות $ 0.090493$ 0.090493 $ 0.090493 שיא כל הזמנים $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 המחיר הנמוך ביותר $ 0.078561$ 0.078561 $ 0.078561 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -4.36% שינוי מחיר (7D) -5.24% שינוי מחיר (7D) -5.24%

Klaytn Dai (KDAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.085826. במהלך 24 השעות האחרונות, KDAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.083187 לבין שיא של $ 0.090493, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KDAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.92, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.078561.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KDAI השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -4.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Klaytn Dai (KDAI) מידע שוק

שווי שוק $ 894.91K$ 894.91K $ 894.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 894.91K$ 894.91K $ 894.91K אספקת מחזור 10.38M 10.38M 10.38M אספקה כוללת 10,380,071.11282859 10,380,071.11282859 10,380,071.11282859

שווי השוק הנוכחי של Klaytn Dai הוא $ 894.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KDAI הוא 10.38M, עם היצע כולל של 10380071.11282859. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 894.91K.