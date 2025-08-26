Klayr (KLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.121724$ 0.121724 $ 0.121724 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +72.61% שינוי מחיר (7D) +72.61%

Klayr (KLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00175453. במהלך 24 השעות האחרונות, KLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.121724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+72.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Klayr (KLY) מידע שוק

שווי שוק $ 333.91K$ 333.91K $ 333.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 338.72K$ 338.72K $ 338.72K אספקת מחזור 190.31M 190.31M 190.31M אספקה כוללת 193,055,119.7385809 193,055,119.7385809 193,055,119.7385809

שווי השוק הנוכחי של Klayr הוא $ 333.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KLY הוא 190.31M, עם היצע כולל של 193055119.7385809. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 338.72K.