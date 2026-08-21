Kiyomasa מחיר היום

מחיר Kiyomasa (清正) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 清正 ל USD הוא $ 0 לכל 清正.

Kiyomasa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,820, עם היצע במחזור של 997.99M 清正. ב‑24 השעות האחרונות, 清正 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00154093, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 清正 נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו +2.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kiyomasa (清正) מידע שוק

שווי שוק $ 29.82K$ 29.82K $ 29.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.82K$ 29.82K $ 29.82K אספקת מחזור 997.99M 997.99M 997.99M אספקה כוללת 997,992,521.108575 997,992,521.108575 997,992,521.108575

שווי השוק הנוכחי של Kiyomasa הוא $ 29.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 清正 הוא 997.99M, עם היצע כולל של 997992521.108575. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.82K.