Kitten Wif Hat סֵמֶל

Kitten Wif Hat מחיר (KWIF)

לא רשום

1 KWIF ל USDמחיר חי:

$0.00014292
$0.00014292$0.00014292
-9.70%1D
mexc
USD
Kitten Wif Hat (KWIF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:18:11 (UTC+8)

Kitten Wif Hat (KWIF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00474081
$ 0.00474081$ 0.00474081

$ 0
$ 0$ 0

+1.24%

-9.74%

-6.08%

-6.08%

Kitten Wif Hat (KWIF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KWIF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KWIFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00474081, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KWIF השתנה ב +1.24% במהלך השעה האחרונה, -9.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kitten Wif Hat (KWIF) מידע שוק

$ 141.67K
$ 141.67K$ 141.67K

--
----

$ 141.67K
$ 141.67K$ 141.67K

996.25M
996.25M 996.25M

996,247,631.889652
996,247,631.889652 996,247,631.889652

שווי השוק הנוכחי של Kitten Wif Hat הוא $ 141.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KWIF הוא 996.25M, עם היצע כולל של 996247631.889652. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.67K.

Kitten Wif Hat (KWIF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kitten Wif Hatל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKitten Wif Hat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKitten Wif Hat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kitten Wif Hatל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.74%
30 ימים$ 0-17.12%
60 ימים$ 0-29.25%
90 ימים$ 0--

מה זהKitten Wif Hat (KWIF)

Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun

Kitten Wif Hat (KWIF) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Kitten Wif Hatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kitten Wif Hat (KWIF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kitten Wif Hat (KWIF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kitten Wif Hat.

בדוק את Kitten Wif Hat תחזית המחיר עכשיו‏!

KWIF למטבעות מקומיים

Kitten Wif Hat (KWIF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kitten Wif Hat (KWIF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KWIF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kitten Wif Hat (KWIF)

כמה שווה Kitten Wif Hat (KWIF) היום?
החי KWIFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KWIF ל USD?
המחיר הנוכחי של KWIF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kitten Wif Hat?
שווי השוק של KWIF הוא $ 141.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KWIF?
ההיצע במחזור של KWIF הוא 996.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KWIF?
‏‏KWIF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00474081 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KWIF?
KWIF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KWIF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KWIF הוא -- USD.
האם KWIF יעלה השנה?
KWIF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KWIF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.