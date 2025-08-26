Kitten Wif Hat (KWIF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00474081
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +1.24%
שינוי מחיר (1D) -9.74%
שינוי מחיר (7D) -6.08%

Kitten Wif Hat (KWIF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KWIF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KWIFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00474081, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KWIF השתנה ב +1.24% במהלך השעה האחרונה, -9.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kitten Wif Hat (KWIF) מידע שוק

שווי שוק $ 141.67K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.67K
אספקת מחזור 996.25M
אספקה כוללת 996,247,631.889652

שווי השוק הנוכחי של Kitten Wif Hat הוא $ 141.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KWIF הוא 996.25M, עם היצע כולל של 996247631.889652. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.67K.