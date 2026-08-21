Kitten Haimer מחיר היום

מחיר Kitten Haimer (KHAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00143273, עם שינוי של 5.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KHAI ל USD הוא $ 0.00143273 לכל KHAI.

Kitten Haimer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,367, עם היצע במחזור של 54.00M KHAI. ב‑24 השעות האחרונות, KHAI סחר בין $ 0.00134852 (נמוך) ל $ 0.00144933 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.95, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KHAI נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו +21.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 775.34.

Kitten Haimer (KHAI) מידע שוק

שווי שוק $ 77.37K$ 77.37K $ 77.37K נפח (24 שעות) $ 775.34$ 775.34 $ 775.34 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.37B$ 99.37B $ 99.37B אספקת מחזור 54.00M 54.00M 54.00M אספקה כוללת 54,000,000.0 54,000,000.0 54,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kitten Haimer הוא $ 77.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 775.34. ההיצע במחזור של KHAI הוא 54.00M, עם היצע כולל של 54000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.37B.