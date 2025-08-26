Kite (KITE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 24 שעות נמוך $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 גבוה 24 שעות $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 שיא כל הזמנים $ 33.73$ 33.73 $ 33.73 המחיר הנמוך ביותר $ 0.836989$ 0.836989 $ 0.836989 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.04% שינוי מחיר (1D) -8.94% שינוי מחיר (7D) +5.67% שינוי מחיר (7D) +5.67%

Kite (KITE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.44. במהלך 24 השעות האחרונות, KITE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.4 לבין שיא של $ 1.65, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KITEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 33.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.836989.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KITE השתנה ב +2.04% במהלך השעה האחרונה, -8.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kite (KITE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M אספקת מחזור 842.64K 842.64K 842.64K אספקה כוללת 854,764.94 854,764.94 854,764.94

שווי השוק הנוכחי של Kite הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KITE הוא 842.64K, עם היצע כולל של 854764.94. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.