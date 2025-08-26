עוד על KIRA

Kira the Injective Cat סֵמֶל

Kira the Injective Cat מחיר (KIRA)

לא רשום

1 KIRA ל USDמחיר חי:

--
----
-9.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kira the Injective Cat (KIRA) טבלת מחירים חיה
Kira the Injective Cat (KIRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-9.16%

-27.26%

-27.26%

Kira the Injective Cat (KIRA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KIRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIRA השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -9.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kira the Injective Cat (KIRA) מידע שוק

$ 342.35K
$ 342.35K$ 342.35K

--
----

$ 342.35K
$ 342.35K$ 342.35K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kira the Injective Cat הוא $ 342.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIRA הוא 69.00B, עם היצע כולל של 69000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 342.35K.

Kira the Injective Cat (KIRA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kira the Injective Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKira the Injective Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKira the Injective Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kira the Injective Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.16%
30 ימים$ 0-31.56%
60 ימים$ 0-18.28%
90 ימים$ 0--

מה זהKira the Injective Cat (KIRA)

Kira is Injective's Favorite Cat

Kira is Injective's Favorite Cat

Kira the Injective Cat (KIRA) משאב

האתר הרשמי

Kira the Injective Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kira the Injective Cat (KIRA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kira the Injective Cat (KIRA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kira the Injective Cat.

בדוק את Kira the Injective Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

KIRA למטבעות מקומיים

Kira the Injective Cat (KIRA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kira the Injective Cat (KIRA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KIRA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kira the Injective Cat (KIRA)

כמה שווה Kira the Injective Cat (KIRA) היום?
החי KIRAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KIRA ל USD?
המחיר הנוכחי של KIRA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kira the Injective Cat?
שווי השוק של KIRA הוא $ 342.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KIRA?
ההיצע במחזור של KIRA הוא 69.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KIRA?
‏‏KIRA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KIRA?
KIRA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KIRA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KIRA הוא -- USD.
האם KIRA יעלה השנה?
KIRA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KIRA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
