Kira AI מחיר היום

מחיר Kira AI (KIRA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00503228, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIRA ל USD הוא $ 0.00503228 לכל KIRA.

Kira AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,032.28, עם היצע במחזור של 1.00M KIRA. ב‑24 השעות האחרונות, KIRA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.257228, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00489433.

ביצועים לטווח קצר, KIRA נע ב -- בשעה האחרונה ו +2.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kira AI (KIRA) מידע שוק

שווי שוק $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kira AI הוא $ 5.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIRA הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.03K.