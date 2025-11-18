Kintsu Staked Hype מחיר היום

מחיר Kintsu Staked Hype (SHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 41.27, עם שינוי של 6.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHYPE ל USD הוא $ 41.27 לכל SHYPE.

Kintsu Staked Hype כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 164,757, עם היצע במחזור של 3.99K SHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, SHYPE סחר בין $ 37.18 (נמוך) ל $ 41.28 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 53.2, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 29.91.

ביצועים לטווח קצר, SHYPE נע ב +2.84% בשעה האחרונה ו +3.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 164.76K$ 164.76K $ 164.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 164.76K$ 164.76K $ 164.76K אספקת מחזור 3.99K 3.99K 3.99K אספקה כוללת 3,991.695455098819 3,991.695455098819 3,991.695455098819

שווי השוק הנוכחי של Kintsu Staked Hype הוא $ 164.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHYPE הוא 3.99K, עם היצע כולל של 3991.695455098819. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.76K.