kinton the frog מחיר היום

מחיר kinton the frog (KINTON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KINTON ל USD הוא $ 0 לכל KINTON.

kinton the frog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,576, עם היצע במחזור של 999.89M KINTON. ב‑24 השעות האחרונות, KINTON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00102112, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KINTON נע ב -19.46% בשעה האחרונה ו -10.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

kinton the frog (KINTON) מידע שוק

שווי שוק $ 20.58K$ 20.58K $ 20.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.58K$ 20.58K $ 20.58K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,894,090.070388 999,894,090.070388 999,894,090.070388

שווי השוק הנוכחי של kinton the frog הוא $ 20.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KINTON הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999894090.070388. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.58K.