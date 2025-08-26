עוד על ANTC

Kingdom of ANTs ANT Coins סֵמֶל

Kingdom of ANTs ANT Coins מחיר (ANTC)

1 ANTC ל USDמחיר חי:

0.00%1D
Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:57:17 (UTC+8)

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

0.00%

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00160577. במהלך 24 השעות האחרונות, ANTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.315881, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0016044.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANTC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Kingdom of ANTs ANT Coins הוא $ 77.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANTC הוא 48.11M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 160.58K.

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kingdom of ANTs ANT Coinsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKingdom of ANTs ANT Coins ל USDהיה . $ -0.0001593118.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKingdom of ANTs ANT Coins ל USDהיה $ -0.0001602473.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kingdom of ANTs ANT Coinsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0001593118-9.92%
60 ימים$ -0.0001602473-9.97%
90 ימים$ 0--

מה זהKingdom of ANTs ANT Coins (ANTC)

What is Kingdom of ANTs? Kingdom of ANTs (KOA) is a gamified DeFi platform, optimised for speed, flexibility, and ease-of-use. It is built on Solana, powered by yield-bearing NFTs and an integrated AI framework. Users can play and earn from various activities on KOA, besides staking $ANTC for APYs. What is Ant Coin ($ANTC)? Ant Coin ($ANTC) is KOA’s native currency, based on the SLP token standard. It’s a utility token that lets users perform a range of use-case. For example: Payments: The fees for ‘Activities’ in the Kingdom’s ecosystem are payable in $ANTC. Similarly, users can buy, sell, and transfer $ANTC like any other cryptocurrency. Staking: Users can earn staking rewards and APYs by locking $ANTC into dedicated on-chain vaults or smart contracts. Governance: After KOA’s transition to a Decentralised Autonomous Organization (DAO), $ANTC holders can participate in its distributed governance mechanism. When live, this system will use $ANTC holding as a key parameter to determine the user’s voting power. Airdrops & VIP Access: KOA’s circular economy and reward distribution mechanism will ensure consistent rewards and exclusive benefits for long-term $ANTC holders. For example, they will get priority access to future products, NFT collections, etc. What is KOA’s treasury management system? KOA has an AI-integrated treasury management system to ensure sustainable, long-term yields for users. Some of the main ways to ensure the Treasury’s sustenance and growth include: The proceeds from in-game NFT and asset sales will partially return to the Treasury. This will help create a circular economy, with a steady revenue stream. KOA will implement an algorithmic balancing system to invest a portion of the Treasury’s assets for profit generation. The portfolio will be accessible to the community via the Kingdom of ANTs website. Decisions regarding these investments will be made through community voting involving the DAO. AI plays a key role in KOA’s treasury mana

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) משאב

Kingdom of ANTs ANT Coinsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kingdom of ANTs ANT Coins.

בדוק את Kingdom of ANTs ANT Coins תחזית המחיר עכשיו‏!

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC)

כמה שווה Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) היום?
החי ANTCהמחיר ב USD הוא 0.00160577 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ANTC ל USD?
המחיר הנוכחי של ANTC ל USD הוא $ 0.00160577. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kingdom of ANTs ANT Coins?
שווי השוק של ANTC הוא $ 77.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ANTC?
ההיצע במחזור של ANTC הוא 48.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANTC?
‏‏ANTC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.315881 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANTC?
ANTC ‏‏רשם מחירATL של 0.0016044 USD.
מהו נפח המסחר של ANTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANTC הוא -- USD.
האם ANTC יעלה השנה?
ANTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

