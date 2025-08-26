King Sugar Glider (KSG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00140207 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.30% שינוי מחיר (7D) +0.86%

King Sugar Glider (KSG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KSG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KSGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00140207, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KSG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

King Sugar Glider (KSG) מידע שוק

שווי שוק $ 13.80K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.80K אספקת מחזור 699.04M אספקה כוללת 699,036,080.886144

שווי השוק הנוכחי של King Sugar Glider הוא $ 13.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KSG הוא 699.04M, עם היצע כולל של 699036080.886144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.80K.