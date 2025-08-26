King Sugar Glider מחיר (KSG)
King Sugar Glider (KSG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KSG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KSGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00140207, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KSG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של King Sugar Glider הוא $ 13.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KSG הוא 699.04M, עם היצע כולל של 699036080.886144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.80K.
במהלך היום, השינוי במחיר של King Sugar Gliderל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKing Sugar Glider ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKing Sugar Glider ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של King Sugar Gliderל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.30%
|30 ימים
|$ 0
|+0.53%
|60 ימים
|$ 0
|+22.47%
|90 ימים
|$ 0
|--
KSG is more than just the cutest memecoin on Solana—it’s a revolution in the world of cryptocurrency where cuteness meets innovation. Built on the lightning-fast and scalable Solana blockchain, KSG is designed for a new generation of crypto enthusiasts who value community, creativity, and a little bit of fun in their financial journey. Why KSG? In a world full of serious and complex projects, KSG stands out with its irresistible charm. It’s designed to bring a smile to your face and remind you that crypto can be both profitable and enjoyable. Powered by Solana, one of the fastest and most efficient blockchains, KSG offers lightning-quick transactions and minimal fees, ensuring that your interactions are smooth and cost-effective. Accessible to All: KSG is designed to be approachable for everyone. With a low entry point and a strong presence on social media, it’s easy for anyone to join the KSG movement and start participating in the fun. Our Goals: Expand the KSG Ecosystem: We’re working on exciting developments like KSG-themed NFTs, exclusive merchandise, and community-driven projects that will enhance the KSG experience. While we’re a memecoin at heart, our team is dedicated to ensuring the long-term success and growth of KSG, with a clear roadmap that balances fun with strategic development. KSG isn’t just another token; it’s a lifestyle, a community, and a movement that brings joy and innovation to the world of cryptocurrency. Get ready to embrace the future with the cutest token on Solana—because in the world of KSG, every day is a little brighter and a lot more fun.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.