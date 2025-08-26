עוד על KINGSHIB

KINGSHIB מידע על מחיר

KINGSHIB אתר רשמי

KINGSHIB טוקניומיקה

KINGSHIB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

King Shiba סֵמֶל

King Shiba מחיר (KINGSHIB)

לא רשום

1 KINGSHIB ל USDמחיר חי:

$0.002042
$0.002042$0.002042
-12.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
King Shiba (KINGSHIB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:04:10 (UTC+8)

King Shiba (KINGSHIB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00203665
$ 0.00203665$ 0.00203665
24 שעות נמוך
$ 0.00233868
$ 0.00233868$ 0.00233868
גבוה 24 שעות

$ 0.00203665
$ 0.00203665$ 0.00203665

$ 0.00233868
$ 0.00233868$ 0.00233868

$ 0.191508
$ 0.191508$ 0.191508

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-12.34%

+4.73%

+4.73%

King Shiba (KINGSHIB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.002042. במהלך 24 השעות האחרונות, KINGSHIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00203665 לבין שיא של $ 0.00233868, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KINGSHIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.191508, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KINGSHIB השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -12.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

King Shiba (KINGSHIB) מידע שוק

$ 605.83K
$ 605.83K$ 605.83K

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

296.69M
296.69M 296.69M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של King Shiba הוא $ 605.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KINGSHIB הוא 296.69M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.

King Shiba (KINGSHIB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של King Shibaל USDהיה $ -0.000287621391907656.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKing Shiba ל USDהיה . $ +0.0006047750.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKing Shiba ל USDהיה $ +0.0006108951.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של King Shibaל USDהיה $ +0.0004233989572971688.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000287621391907656-12.34%
30 ימים$ +0.0006047750+29.62%
60 ימים$ +0.0006108951+29.92%
90 ימים$ +0.0004233989572971688+26.16%

מה זהKing Shiba (KINGSHIB)

The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

King Shiba (KINGSHIB) משאב

האתר הרשמי

King Shibaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה King Shiba (KINGSHIB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות King Shiba (KINGSHIB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור King Shiba.

בדוק את King Shiba תחזית המחיר עכשיו‏!

KINGSHIB למטבעות מקומיים

King Shiba (KINGSHIB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של King Shiba (KINGSHIB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KINGSHIB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על King Shiba (KINGSHIB)

כמה שווה King Shiba (KINGSHIB) היום?
החי KINGSHIBהמחיר ב USD הוא 0.002042 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KINGSHIB ל USD?
המחיר הנוכחי של KINGSHIB ל USD הוא $ 0.002042. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של King Shiba?
שווי השוק של KINGSHIB הוא $ 605.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KINGSHIB?
ההיצע במחזור של KINGSHIB הוא 296.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KINGSHIB?
‏‏KINGSHIB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.191508 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KINGSHIB?
KINGSHIB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KINGSHIB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KINGSHIB הוא -- USD.
האם KINGSHIB יעלה השנה?
KINGSHIB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KINGSHIB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:04:10 (UTC+8)

King Shiba (KINGSHIB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.