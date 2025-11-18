Kinetiq Staked HYPE מחיר היום

מחיר Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 40.26, עם שינוי של 4.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KHYPE ל USD הוא $ 40.26 לכל KHYPE.

Kinetiq Staked HYPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,315,394,774, עם היצע במחזור של 32.74M KHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, KHYPE סחר בין $ 37.33 (נמוך) ל $ 41.35 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 59.44, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 29.77.

ביצועים לטווח קצר, KHYPE נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B אספקת מחזור 32.74M 32.74M 32.74M אספקה כוללת 32,739,148.67128218 32,739,148.67128218 32,739,148.67128218

שווי השוק הנוכחי של Kinetiq Staked HYPE הוא $ 1.32B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KHYPE הוא 32.74M, עם היצע כולל של 32739148.67128218. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.32B.