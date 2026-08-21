Kinetiq Markets HYPE מחיר היום

מחיר Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 74.99, עם שינוי של 2.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KMHYPE ל USD הוא $ 74.99 לכל KMHYPE.

Kinetiq Markets HYPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 44,121,237, עם היצע במחזור של 586.56K KMHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, KMHYPE סחר בין $ 70.93 (נמוך) ל $ 77.25 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 77.71, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 20.85.

ביצועים לטווח קצר, KMHYPE נע ב -1.02% בשעה האחרונה ו +30.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.75K.

Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 44.12M$ 44.12M $ 44.12M נפח (24 שעות) $ 22.75K$ 22.75K $ 22.75K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.12M$ 44.12M $ 44.12M אספקת מחזור 586.56K 586.56K 586.56K אספקה כוללת 586,557.1482060206 586,557.1482060206 586,557.1482060206

שווי השוק הנוכחי של Kinetiq Markets HYPE הוא $ 44.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.75K. ההיצע במחזור של KMHYPE הוא 586.56K, עם היצע כולל של 586557.1482060206. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.12M.