Kinetiq Earn Vault מחיר היום

מחיר Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 40.85, עם שינוי של 4.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VKHYPE ל USD הוא $ 40.85 לכל VKHYPE.

Kinetiq Earn Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 154,228,589, עם היצע במחזור של 3.80M VKHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, VKHYPE סחר בין $ 37.61 (נמוך) ל $ 42.06 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 51.63, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 29.62.

ביצועים לטווח קצר, VKHYPE נע ב +1.22% בשעה האחרונה ו +0.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 154.23M$ 154.23M $ 154.23M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 154.23M$ 154.23M $ 154.23M אספקת מחזור 3.80M 3.80M 3.80M אספקה כוללת 3,795,208.956433621 3,795,208.956433621 3,795,208.956433621

שווי השוק הנוכחי של Kinetiq Earn Vault הוא $ 154.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VKHYPE הוא 3.80M, עם היצע כולל של 3795208.956433621. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.23M.