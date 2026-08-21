Kindred Labs מחיר היום

מחיר Kindred Labs (KIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00210791, עם שינוי של 1.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIN ל USD הוא $ 0.00210791 לכל KIN.

Kindred Labs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 310,258, עם היצע במחזור של 147.19M KIN. ב‑24 השעות האחרונות, KIN סחר בין $ 0.00209306 (נמוך) ל $ 0.00221304 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.11089, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0018311.

ביצועים לטווח קצר, KIN נע ב +0.38% בשעה האחרונה ו -5.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.23K.

Kindred Labs (KIN) מידע שוק

שווי שוק $ 310.26K$ 310.26K $ 310.26K נפח (24 שעות) $ 7.23K$ 7.23K $ 7.23K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M אספקת מחזור 147.19M 147.19M 147.19M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kindred Labs הוא $ 310.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.23K. ההיצע במחזור של KIN הוא 147.19M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.11M.