Kimchicoin מחיר היום

מחיר Kimchicoin (KIMCHI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIMCHI ל USD הוא $ 0 לכל KIMCHI.

Kimchicoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,901, עם היצע במחזור של 999.84M KIMCHI. ב‑24 השעות האחרונות, KIMCHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00325235, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KIMCHI נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו -0.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kimchicoin (KIMCHI) מידע שוק

שווי שוק $ 41.90K$ 41.90K $ 41.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.90K$ 41.90K $ 41.90K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,841,852.690226 999,841,852.690226 999,841,852.690226

שווי השוק הנוכחי של Kimchicoin הוא $ 41.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIMCHI הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999841852.690226. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.90K.