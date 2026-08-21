Kimchi Coin מחיר היום

מחיר Kimchi Coin (KIMCHI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIMCHI ל USD הוא $ 0 לכל KIMCHI.

Kimchi Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,639, עם היצע במחזור של 10.00T KIMCHI. ב‑24 השעות האחרונות, KIMCHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KIMCHI נע ב -1.08% בשעה האחרונה ו +10.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kimchi Coin (KIMCHI) מידע שוק

שווי שוק $ 43.64K$ 43.64K $ 43.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.64K$ 43.64K $ 43.64K אספקת מחזור 10.00T 10.00T 10.00T אספקה כוללת 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kimchi Coin הוא $ 43.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIMCHI הוא 10.00T, עם היצע כולל של 10000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.64K.