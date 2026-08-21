Kilroy was here מחיר היום

מחיר Kilroy was here (KILROY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 30.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KILROY ל USD הוא $ 0 לכל KILROY.

Kilroy was here כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 295,150, עם היצע במחזור של 980.63M KILROY. ב‑24 השעות האחרונות, KILROY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00141004, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KILROY נע ב +6.20% בשעה האחרונה ו +41.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.99K.

Kilroy was here (KILROY) מידע שוק

שווי שוק $ 295.15K$ 295.15K $ 295.15K נפח (24 שעות) $ 7.99K$ 7.99K $ 7.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 295.15K$ 295.15K $ 295.15K אספקת מחזור 980.63M 980.63M 980.63M אספקה כוללת 980,625,530.058535 980,625,530.058535 980,625,530.058535

שווי השוק הנוכחי של Kilroy was here הוא $ 295.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.99K. ההיצע במחזור של KILROY הוא 980.63M, עם היצע כולל של 980625530.058535. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 295.15K.