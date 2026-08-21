KILL BIG BEAUTIFUL BILL מחיר היום

מחיר KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KBBB ל USD הוא $ 0 לכל KBBB.

KILL BIG BEAUTIFUL BILL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,246, עם היצע במחזור של 1000.00M KBBB. ב‑24 השעות האחרונות, KBBB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.065428, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KBBB נע ב -3.81% בשעה האחרונה ו +21.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB) מידע שוק

שווי שוק $ 27.25K$ 27.25K $ 27.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.25K$ 27.25K $ 27.25K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,669.64 999,998,669.64 999,998,669.64

שווי השוק הנוכחי של KILL BIG BEAUTIFUL BILL הוא $ 27.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KBBB הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998669.64. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.25K.