khaokheowzoo (KHEOWZOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01220061$ 0.01220061 $ 0.01220061 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.62% שינוי מחיר (7D) -1.62% שינוי מחיר (7D) -1.62%

khaokheowzoo (KHEOWZOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KHEOWZOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KHEOWZOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01220061, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KHEOWZOO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

khaokheowzoo (KHEOWZOO) מידע שוק

שווי שוק $ 68.32K$ 68.32K $ 68.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.32K$ 68.32K $ 68.32K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,973,401.311173 999,973,401.311173 999,973,401.311173

שווי השוק הנוכחי של khaokheowzoo הוא $ 68.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KHEOWZOO הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999973401.311173. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.32K.