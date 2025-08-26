עוד על KHEOWZOO

khaokheowzoo סֵמֶל

khaokheowzoo מחיר (KHEOWZOO)

לא רשום

1 KHEOWZOO ל USDמחיר חי:

--
----
-6.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
khaokheowzoo (KHEOWZOO) טבלת מחירים חיה
khaokheowzoo (KHEOWZOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01220061
$ 0.01220061$ 0.01220061

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.62%

-1.62%

-1.62%

khaokheowzoo (KHEOWZOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KHEOWZOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KHEOWZOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01220061, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KHEOWZOO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

khaokheowzoo (KHEOWZOO) מידע שוק

$ 68.32K
$ 68.32K$ 68.32K

--
----

$ 68.32K
$ 68.32K$ 68.32K

999.97M
999.97M 999.97M

999,973,401.311173
999,973,401.311173 999,973,401.311173

שווי השוק הנוכחי של khaokheowzoo הוא $ 68.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KHEOWZOO הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999973401.311173. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.32K.

khaokheowzoo (KHEOWZOO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של khaokheowzooל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלkhaokheowzoo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלkhaokheowzoo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של khaokheowzooל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.62%
30 ימים$ 0-12.36%
60 ימים$ 0-40.83%
90 ימים$ 0--

מה זהkhaokheowzoo (KHEOWZOO)

kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals!  Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us.

khaokheowzoo (KHEOWZOO) משאב

האתר הרשמי

khaokheowzooתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה khaokheowzoo (KHEOWZOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות khaokheowzoo (KHEOWZOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור khaokheowzoo.

בדוק את khaokheowzoo תחזית המחיר עכשיו‏!

khaokheowzoo (KHEOWZOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של khaokheowzoo (KHEOWZOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KHEOWZOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על khaokheowzoo (KHEOWZOO)

כמה שווה khaokheowzoo (KHEOWZOO) היום?
החי KHEOWZOOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KHEOWZOO ל USD?
המחיר הנוכחי של KHEOWZOO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של khaokheowzoo?
שווי השוק של KHEOWZOO הוא $ 68.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KHEOWZOO?
ההיצע במחזור של KHEOWZOO הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KHEOWZOO?
‏‏KHEOWZOO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01220061 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KHEOWZOO?
KHEOWZOO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KHEOWZOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KHEOWZOO הוא -- USD.
האם KHEOWZOO יעלה השנה?
KHEOWZOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KHEOWZOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
khaokheowzoo (KHEOWZOO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

