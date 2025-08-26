Khamoo ($KHAMOO) מידע על מחיר (USD)

Khamoo ($KHAMOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $KHAMOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $KHAMOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $KHAMOO השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -5.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Khamoo ($KHAMOO) מידע שוק

שווי שוק $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Khamoo הוא $ 19.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $KHAMOO הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.00K.