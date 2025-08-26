עוד על $KHAMOO

Khamoo מחיר ($KHAMOO)

1 $KHAMOO ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Khamoo ($KHAMOO) טבלת מחירים חיה
Khamoo ($KHAMOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.29%

-5.13%

-8.72%

-8.72%

Khamoo ($KHAMOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $KHAMOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $KHAMOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $KHAMOO השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -5.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Khamoo ($KHAMOO) מידע שוק

$ 19.00K
$ 19.00K$ 19.00K

$ 19.00K
$ 19.00K$ 19.00K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Khamoo הוא $ 19.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $KHAMOO הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.00K.

Khamoo ($KHAMOO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Khamooל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKhamoo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKhamoo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Khamooל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.13%
30 ימים$ 0+0.95%
60 ימים$ 0+34.63%
90 ימים$ 0--

מה זהKhamoo ($KHAMOO)

A memecoin base on a hippopotamus. Moodeng’s cousin. Only a month after Thailand's adorable baby hippo Moo Deng was unveiled on Facebook, her fame became unstoppable both domestically and internationally. Zookeeper Atthapon Nundee has been posting cute moments of the animals in his care for about five years. He never imagined Khao Kheow Open Zoo's newborn pygmy hippo would become an internet megastar within weeks. Cars started lining up outside the zoo well before it opened Thursday. Visitors traveled from near and far for a chance to see the pudgy, expressive 2-month-old in person at the zoo about 60 miles southeast of Bangkok. The pit where Moo Deng lives with her mom, Jona, was packed almost immediately, with people cooing and cheering every time the pink-cheeked baby animal made skittish movements. "It was beyond expectation," Atthapon told The Associated Press. "I wanted people to know her. I wanted a lot of people to visit her, or watch her online, or leave fun comments. I never would've thought (of this)." Moo Deng, which literally means "bouncy pork" in Thai, is a type of meatball. The name was chosen by fans via a poll on social media, and it matches her other siblings: Moo Toon (stewed pork) and Moo Waan (sweet pork). There is also a common hippo at the zoo named Kha Moo (stewed pork leg). "She's such a little lump. I want to ball her up and swallow her whole!" said Moo Deng fan Areeya Sripanya while visiting the zoo Thursday.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Khamoo ($KHAMOO) משאב

האתר הרשמי

Khamooתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Khamoo ($KHAMOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Khamoo ($KHAMOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Khamoo.

בדוק את Khamoo תחזית המחיר עכשיו‏!

$KHAMOO למטבעות מקומיים

Khamoo ($KHAMOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Khamoo ($KHAMOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $KHAMOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Khamoo ($KHAMOO)

כמה שווה Khamoo ($KHAMOO) היום?
החי $KHAMOOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $KHAMOO ל USD?
המחיר הנוכחי של $KHAMOO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Khamoo?
שווי השוק של $KHAMOO הוא $ 19.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $KHAMOO?
ההיצע במחזור של $KHAMOO הוא 420.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $KHAMOO?
‏‏$KHAMOO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $KHAMOO?
$KHAMOO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $KHAMOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $KHAMOO הוא -- USD.
האם $KHAMOO יעלה השנה?
$KHAMOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $KHAMOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Khamoo ($KHAMOO) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.