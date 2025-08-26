KHADIJA (KHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00043092 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001249 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +10.76%

KHADIJA (KHA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002211. במהלך 24 השעות האחרונות, KHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00043092, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001249.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KHA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KHADIJA (KHA) מידע שוק

שווי שוק $ 22.10K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.10K אספקת מחזור 999.39M אספקה כוללת 999,390,272.21283

שווי השוק הנוכחי של KHADIJA הוא $ 22.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KHA הוא 999.39M, עם היצע כולל של 999390272.21283. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.10K.